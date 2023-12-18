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20:53, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Евросоюз ввел санкции против «Спаса» и «Царьграда»

В списки санкций Евросоюза включили телеканалы «Спас» и «Царьград»

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против российских телеканалов «Спас» и «Царьград». О том, что компании включили в санкционные списки, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В нем утверждается, что эти телеканалы «поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Всего в новый список персональных санкций попали 140 фигурантов.

Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций вечером 18 декабря. «В 12-м пакете мы предлагаем внушительный список новых лиц, попавших под санкции, и экономические меры, которые еще больше ослабят военную машину России», — заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Он также назвал новый пакет санкций четким посланием, смысл которого кроется в том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.

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      Ксения Кривотулова
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