Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции

Kan: лидеры ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение конфликта

Лидеры радикального палестинского движения ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение конфликта с Израилем. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники.

Отмечается, что целью встречи было согласование позиций по развитию конфликта как в секторе Газа, так на территории Ливана, а также по очередному обмену пленными.

На переговорах присутствовали замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, и экс-глава Халед Машаль, который в настоящее время живет в Катаре, и еще несколько других высокопоставленных членов движения.