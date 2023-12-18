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09:24, 18 декабря 2023Мир

Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции

Kan: лидеры ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение конфликта

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Лидеры радикального палестинского движения ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение конфликта с Израилем. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники.

Отмечается, что целью встречи было согласование позиций по развитию конфликта как в секторе Газа, так на территории Ливана, а также по очередному обмену пленными.

На переговорах присутствовали замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, и экс-глава Халед Машаль, который в настоящее время живет в Катаре, и еще несколько других высокопоставленных членов движения.

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      Семен Александров
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