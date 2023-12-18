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21:17, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Стало известно о трудностях ВСУ при наборе бойцов в армию

Economist: Украина сталкивается с трудностями при наборе бойцов в армию

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинские войска сталкиваются с трудностями при наборе в ряды ВСУ, в частности, из-за неопределенности и отсутствия гарантий. Об этом сообщает журнал The Economist.

Отмечается, что наиболее острую нехватку военных испытывают штурмовые бригады. На фоне дефицита солдат в стране проводятся рейды в спортзалах и торговых центрах, однако лишь немногие из тех, кто записался в армию таким образом, становятся хорошими военнослужащими, говорится в материале.

По словам высокопоставленного украинского офицера, пожелавшего остаться неизвестным, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказываются в том числе люди в возрасте от 45 до 47 лет, которые, по его словам, «задохнутся еще до того, как дойдут до линии фронта».

Ранее стало известно о призыве в украинскую армию все менее подготовленных новобранцев. Сообщалось, что они испытывают проблемы с мотивацией.

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      Марина Совина
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