Economist: Украина сталкивается с трудностями при наборе бойцов в армию

Украинские войска сталкиваются с трудностями при наборе в ряды ВСУ, в частности, из-за неопределенности и отсутствия гарантий. Об этом сообщает журнал The Economist.

Отмечается, что наиболее острую нехватку военных испытывают штурмовые бригады. На фоне дефицита солдат в стране проводятся рейды в спортзалах и торговых центрах, однако лишь немногие из тех, кто записался в армию таким образом, становятся хорошими военнослужащими, говорится в материале.

По словам высокопоставленного украинского офицера, пожелавшего остаться неизвестным, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказываются в том числе люди в возрасте от 45 до 47 лет, которые, по его словам, «задохнутся еще до того, как дойдут до линии фронта».

Ранее стало известно о призыве в украинскую армию все менее подготовленных новобранцев. Сообщалось, что они испытывают проблемы с мотивацией.