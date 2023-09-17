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13:35, 17 сентября 2023Бывший СССР

У новобранцев ВСУ заметили снижение мотивации и подготовки

Telegraph: ВСУ набирает все менее подготовленных новобранцев
Начало событий в новости Российские военные сорвали и отбили шесть атак ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) восполняют потери менее подготовленными новобранцами. Об этом рассказал украинский офицер британскому изданию The Telegraph, передает РИА Новости.

По словам военного, его рота потеряла бойцов во время атаки на минных полях без прикрытия с воздуха. Пришедшие новобранцы, заметил он, уже были не такими подготовленными, как его бывшие сослуживцы, и у них не было такой же мотивации к контрнаступлению.

Автор статьи указал, что продолжение конфликта сильно повлияет на сокращение населения Украины.

Ранее 17 сентября начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные сорвали и отразили шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении. Он уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаковать в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. В результате действий российской армии, противник потерял танк, бронемашину и более 50 боевиков.

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    Любовь Ширижик
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