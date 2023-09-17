Российские военные сорвали и отбили 6 атак ВСУ

ВС России сорвали и отбили шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные сорвали и отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаковать в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. В результате действий российской армии, противник потерял танк, бронемашину и более 50 боевиков.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ пытались восстановить свои утраченные позиции в Донецкой народной республике и безуспешно атаковать в районе населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества. Вернуть утраченные позиции у украинских военных не получилось.