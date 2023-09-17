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05:10, 17 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные сорвали и отбили 6 атак ВСУ

ВС России сорвали и отбили шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные сорвали и отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаковать в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. В результате действий российской армии, противник потерял танк, бронемашину и более 50 боевиков.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ пытались восстановить свои утраченные позиции в Донецкой народной республике и безуспешно атаковать в районе населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества. Вернуть утраченные позиции у украинских военных не получилось.

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    Марина Совина
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