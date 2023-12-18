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19:17, 18 декабря 2023Ценности

Стилисты дали советы для ленивых

Фото: Cam Morin / Unsplash

Стилисты Елизавета Косич, Хейли Риццо и Анжела Фостер дали советы для ленивых. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь специалисты посоветовали выбрать для своего гардероба одну цветовую гамму. «Одеться с головы до пят в однотонную одежду — это легко. Кроме того, такой стиль демонстрирует спокойствие и уверенность в себе», — пояснила Косич и предложила в подобных образах использовать яркие аксессуары в виде шарфов или ювелирных украшений.

Кроме того, эксперты рекомендовали при покупке всегда обращать внимание на качественные изделия. Вдобавок они призвали иметь в гардеробе универсальные вещи, в частности платья на запахе или комбинезоны.

Также собеседницы издания объяснили необходимость хранить вещи в шкафу готовыми комплектами, а также создать свой фирменный образ. «Выберите что-то основное в вашем образе: яркие носки, помаду или шляпу. Со временем вы станете узнаваемым по этим деталям. Отличный способ сформировать индивидуальный имидж», — заключила Косич.

Ранее модные редакторы перечислили одежду, которая должна быть в гардеробе постоянно опаздывающих людей. Эксперты рекомендовали приобрести легинсы базового цвета, поскольку они сочетаются практически с любым верхом.

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      Мария Винар
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