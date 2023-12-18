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15:44, 18 декабря 2023Путешествия

Стюардессы надышались дымом в самолете и угодили в больницу

Стюардессы Spirit Airlines надышались дымом перед рейсом и угодили в больницу

Фото: John Nacion / Globallookpress.com

Три стюардессы американской авиакомпании Spirit Airlines надышались дымом в самолете и угодили в больницу перед рейсом. Об этом пишет местное издание Philadelphia Inquirer.

Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту Атлантик-Сити в воскресенье, 17 декабря. Источник и природа дыма остались неясными, говорится в материале.

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Согласно данным сервиса отслеживания полетов, воздушное судно, на борту которого произошла нештатная ситуация, должно было вылететь из Атлантик-Сити в Форт-Майерс, штат Флорида. Рейс задержали на три часа из-за оказания бортпроводницам неотложной медицинской помощи.

Ранее пилоты авиакомпании British Airways почувствовали недомогание во время полета из-за отравления неизвестным дымом, но все равно посадили самолет. Лайнер летел из британского Ньюкасла в Лондон со 180 пассажирами на борту.

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      Марина Черняк
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