Оба пилота отравились из-за странного запаха и все равно посадили самолет

The Sun: оба пилота British Airways отравились неизвестным дымом на борту

Оба пилота авиакомпании British Airways почувствовали недомогание во время полета из-за отравления неизвестным дымом, но все равно посадили самолет. Об этом сообщил таблоид The Sun.

По данным источника, лайнер летел из британского Ньюкасла в Лондон со 180 пассажирами на борту. На высоте около девяти тысяч метров пилоты внезапно почувствовали странный и неприятный запах в кабине, о чем сразу сообщили в аварийную службу на земле. Члены экипажа были вынуждены надеть кислородные маски.

Несмотря на недомогание обоих пилотов самолет благополучно приземлился в аэропорту Хитроу. Там борт ждали машины скорой помощи и пожарные расчеты. Пострадавших мужчин доставили в больницу. Предположительно, они подверглись воздействию токсичных химикатов.

«Это был шокирующий инцидент. Очевидно, что непосредственную озабоченность вызывают оба пилота, — сообщил источник издания. — Начато расследование этого тревожного инцидента».

Ранее стало известно, что командир самолета авиакомпании Eurowings почувствовал недомогание в ходе рейса и был госпитализирован на вертолете. Управление взял на себя пилот-стажер, который совсем недавно оказался в должности второго пилота.