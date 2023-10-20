Пилот почувствовал недомогание в ходе рейса и был госпитализирован на вертолете

Пилот Eurowings почувствовал недомогание на рейсе в ФРГ и был госпитализирован

Пилот самолета авиакомпании Eurowings почувствовал недомогание в ходе рейса и был госпитализирован на вертолете. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 19 октября, в пассажирском лайнере, летевшем из Ираклиона (Греция) во Франкфурт-на-Майне (ФРГ).

«Во время выполнения полетного задания экипаж доложил о плохом самочувствии командира воздушного судна, — говорится в сообщении. — Управление взял пилот-стажер, совсем недавно оказавшийся в должности второго пилота».

Отмечается, что, несмотря на все факторы, неопытному летчику удалось благополучно совершить посадку в аэропорту назначения. Никто из пассажиров не пострадал. Командира судна доставили в больницу, информация о его нынешнем состоянии не раскрывается.

Ранее в октябре стало известно, что 18-летний юноша в Южной Корее получил три года тюрьмы за попытку открыть дверь воздушного судна во время полета. По данным следствия, пассажир принял наркотики, поэтому все его действия были вызваны временным бредом.