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12:08, 20 октября 2023Путешествия

Пилот почувствовал недомогание в ходе рейса и был госпитализирован на вертолете

Пилот Eurowings почувствовал недомогание на рейсе в ФРГ и был госпитализирован

Фото: Unsplash

Пилот самолета авиакомпании Eurowings почувствовал недомогание в ходе рейса и был госпитализирован на вертолете. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 19 октября, в пассажирском лайнере, летевшем из Ираклиона (Греция) во Франкфурт-на-Майне (ФРГ).

«Во время выполнения полетного задания экипаж доложил о плохом самочувствии командира воздушного судна, — говорится в сообщении. — Управление взял пилот-стажер, совсем недавно оказавшийся в должности второго пилота».

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Отмечается, что, несмотря на все факторы, неопытному летчику удалось благополучно совершить посадку в аэропорту назначения. Никто из пассажиров не пострадал. Командира судна доставили в больницу, информация о его нынешнем состоянии не раскрывается.

Ранее в октябре стало известно, что 18-летний юноша в Южной Корее получил три года тюрьмы за попытку открыть дверь воздушного судна во время полета. По данным следствия, пассажир принял наркотики, поэтому все его действия были вызваны временным бредом.

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      Фариза Бацазова
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