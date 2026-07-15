Перечислены сложности при покупке импортного автомобиля

Эксперт Толкачев: Дилеры могут повышать наценку на иностранные автомобили

Покупка импортного автомобиля становится все более сложной задачей, констатировал профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Его слова приводит «Российская газета».

Сроки доставки увеличиваются, логистика и процедуры оформления усложняются, это в итоге неизбежно приводит к повышению стоимости. Эксперт подчеркнул, что разница в цене между собранными в России и привозными машинами будет расти. «Потребителям приходится мириться с более высокими ценами, долгим ожиданием и меньшим выбором», — предупредил Толкачев.

Сроки ожидания машин из-за рубежа увеличиваются, предупреждал директор группы компаний «Интерлизинг» Антон Гуреев. Он объяснил, что транспортные пути, по которым доставляют автомобили, перегружены. Ситуацию усугубляет повышенный более чем на 15 процентов спрос на подержанные автомобили, создающий дополнительную нагрузку на логистические цепочки. по его словам, ситуация практически не повлияет на объемы продаж в стране, так как в России производится «достаточно автомобилей».