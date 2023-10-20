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10:28, 20 октября 2023Путешествия

18-летний юноша получил три года тюрьмы за попытку открыть дверь самолета

Пассажир Jeju Air получил три года тюрьмы за попытку открыть дверь самолета

Фото: Nick Kashenko / Shutterstock / Fotodom

18-летний юноша в Южной Корее получил три года тюрьмы за попытку открыть дверь воздушного судна во время полета. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

Инцидент произошел в конце июня 2023 года в самолете авиакомпании Jeju Air, следовавшем с острова Себу на Филиппинах в южнокорейский Инчхон. По данным следствия, пассажир принял наркотики, поэтому все его действия были вызваны временным бредом.

Окружной суд Инчхона, который рассматривал дело, назвал приговор неизбежным, поскольку нарушитель подверг опасности жизни примерно 180 попутчиков. Отмечается, что помимо тюремного заключения юношу обяжут пройти 40-часовую программу лечения от наркотической зависимости.

Ранее британский турист захотел открыть дверь самолета Ryanair перед взлетом и был арестован полицией. Его попытка эвакуироваться из воздушного судна попала на видео.

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      Фариза Бацазова
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