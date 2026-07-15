Россиян предупредили об опасных последствиях сдерживания слез

Психотерапевт Крашкина: сдерживание слез приводит к раздражительности и тревоге

Привычка постоянно подавлять слезы может привести к накоплению внутреннего напряжения, хронической усталости и эмоциональному истощению, предупредила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что сами по себе сдерживаемые эмоции не исчезают, а находят выход через раздражительность, тревогу или ощущение «онемения».

«Проблема возникает не из-за того, что человек иногда сдержал слезы на работе или в общественном месте. Это нормальная способность регулировать свое поведение. Опаснее ситуация, когда человек годами запрещает себе любые проявления уязвимости и не позволяет признавать собственные переживания. В таком случае эмоции накапливаются и проявляются другими способами», — пояснила врач.

По ее словам, научные исследования подтверждают связь между постоянным подавлением эмоций и ухудшением психологического состояния. Люди, которые часто скрывают чувства, в среднем чаще сталкиваются с повышенным уровнем тревоги и эмоционального истощения. Механизм связан с тем, объяснила врач, что подавление требует постоянного контроля: человек не только испытывает чувство, но и одновременно тратит силы на попытку его скрыть. Однако подавление слез не является единственной причиной депрессии или тревожных расстройств — на состояние влияет множество факторов, включая генетику, уровень стресса и отношения с окружающими.

Крашкина развеяла миф о том, что слезы выводят стрессовые гормоны. Облегчение после плача связано с тем, что эмоция получает выход и снижается необходимость постоянно контролировать себя, а также с тем, что плач может быть сигналом для окружающих о потребности в поддержке. При этом не всем после слез становится легче — иногда плач лишь усиливает переживания, особенно если человек остается один на один с тяжелой ситуацией.

Особое внимание врач уделила детскому опыту. Фразы вроде «мальчики не плачут» и «будь сильным» формируют убеждение, что проявлять чувства опасно или стыдно. Во взрослом возрасте это может проявляться трудностями с распознаванием эмоций и нежеланием обращаться за помощью. Однако детский опыт не определяет человека навсегда — многие учатся лучше понимать свои чувства и менять привычные способы реагирования.

Крашкина подчеркнула разницу между здоровым контролем и вредным подавлением. В первом случае человек понимает, что чувствует, способен говорить о переживаниях и принимать поддержку, а сдерживание — временная мера. Во втором — эмоции вызывают стыд, человек не понимает, что с ним происходит, и переживания постоянно накапливаются.

«Для восстановления контакта с чувствами нужно задавать себе вопрос "Что я сейчас чувствую?", разговаривать с близкими, вести дневник, заниматься творчеством и физической активностью, а при необходимости обращаться к психологу. Главное для психического здоровья — не наличие или отсутствие плача, а способность замечать свои чувства, принимать их и находить безопасные способы выражения», — заключила она.

Ранее психолог Анна Сухова рассказала, что клиническая депрессия может долго оставаться незамеченной, поскольку ее признаки зачастую неочевидны. Частыми скрытыми признаками специалист назвала эмоциональное равнодушие, постоянный перфекционизм, раздражение из-за успехов других людей и стремление полностью уйти в работу.

