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16:39, 18 декабря 2023Экономика

Названа страна с наиболее успешной экономикой

The Economist признал Грецию страной с наиболее успешной экономикой в 2023 году

Фото: Unsplash

Греция получила звание страны, добившейся самых больших экономических успехов в 2023 году. Рейтинг составил журнал The Economist.

Список был составлен по пяти экономическим и финансовым критериям — базовой инфляции, ширине инфляции (доле товаров в потребительской корзине), ВВП, числу рабочих мест и показателям фондового рынка. Одним из главных успехов Греции стал рост реальной стоимости фондового рынка на 43,8 процента в годовом выражении благодаря серии рыночных реформ, которые провели местные власти. Тем не менее, как отмечает издание, страна все еще беднее, чем до кризиса в начале 2010-х годов.

За Грецией в списке расположились Южная Корея, США, Израиль, Люксембург, Канада, Чили, Португалия, Испания и Польша. Последними в рейтинге из 35 стран оказались Великобритания, Швеция, Словакия, Австрия, Исландия и Финляндия. Россия в список не вошла.

В октябре 2023 года, в то время как в 27 странах Евросоюза объем промышленного производства снизился на 0,5 процента в годовом выражении, в Греции показатель, наоборот, вырос и составил 6 процентов.

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      Мария Грушко
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