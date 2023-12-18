Таксисты перечислили самые возмутительные поступки пассажиров

Пользователи сети, работающие таксистами, перечислили поступки пассажиров, которые считают самыми возмутительными. Своими историями они поделились на форуме Reddit.

Некоторые водители вспомнили о сексуальных домогательствах и непристойных предложениях.

Я женщина-водительница. Женщина делала минет своему мужчине на заднем сиденье и спросила, не хочу ли я присоединиться после работы Logical-Command пользовательница Reddit

Еще один пользователь вспомнил, как в новогоднюю ночь вез пьяную пассажирку и ее спутника. Когда машина остановилась на заправке, чтобы мужчина сходил за дополнительной порцией напитков, водитель услышал булькающие звуки с заднего сиденья. Женщина спала с запрокинутой головой, и все могло закончиться трагически.

Я перегнулся через сиденье, распахнул ее дверь и передвинул ее так, чтобы ее стошнило на тротуар. Он вернулся, когда все уже закончилось, но она была все еще без сознания. Если бы я ее не услышал, она бы легко могла захлебнуться Fogdrog пользователь Reddit

Многие водители рассказали, что пассажиры легко переходят личные границы.

Пьяный пассажир дернул меня за бороду. Я шлепнул его по руке, затормозил тачку и сказал ему и его друзьям выметаться TruckerBiscuit пользователь Reddit

Ранее пользователи сети рассказали, чему они посвятят свой досуг, в случае если будет объявлен карантин — как во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Многие признались, что на этот раз не будут бороться с тревожностью с помощью алкоголя, а вместо этого займутся спортом.