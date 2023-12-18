Вагнеровца приговорили к шести годам за стрельбу в полицейских на границе с ДНР

Суд дал 6 лет участнику ЧВК «Вагнер» за стрельбу в полицейских на границе с ДНР

Ростовский областной суд приговорил к шести годам колонии участника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Павла Николина, устроившего стрельбу по полицейским на границе с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала заседания.

По данным издания, все произошло 6 декабря. Осужденный в камуфлированной форме открыл огонь по силовикам и ранил одного из них в пригороде Новошахтинска, а затем скрылся с места преступления. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время избрания в отношении него меры пресечения мужчина заявил, что является бойцом ЧВК «Вагнер».

11 декабря сотрудники полиции задержали экс-участника ЧВК «Вагнер», который заминировал вход в дом участкового.