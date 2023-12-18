Рядового Российской армии посадили на пять лет за уклонение от службы

В Бурятии суд приговорил к 5,5 года рядового Куцева за уклонение от службы

В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы рядового Кирилла Куцева, признав его виновным в уклонении от военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Из материалов дела следует, что военнослужащий 19 декабря 2022 года не явился в установленный срок на службу в воинскую часть. 12 июня 2023 года Куцева задержали сотрудники военной комендатуры.

Ранее 18 декабря сообщалось, что Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор пятерым военнослужащим, которые дали взятки исполняющему обязанности командира батальона, чтобы избежать повторного участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Один из них получил два года колонии, четверо остальных отделались условными сроками.