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07:24, 18 декабря 2023Силовые структуры

В российском городе осудили военных за отказ от участия в СВО за деньги

Волгоградский суд вынес приговор военным, пытавшимся за деньги уклониться от СВО

Фото: Unsplash

Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры в отношении пяти военнослужащих, которые с целью уклонения от повторного участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине дали взятки исполняющему обязанности командира батальона. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

При вынесении приговора суд учел ходатайства военной прокуратуры в отношении четверых подсудимых об изменении квалификации вменяемого им в вину преступления на более мягкую. В отношении пятого военного такого документа не было — его приговорили к двум года колонии общего режима, его также обязали выплатить штраф в размере 750 тысяч рублей. Объем выплаты превышает размер взятки в пять раз.

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Остальных военных приговорили к условному лишению свободу, им также предстоит выплатить штрафы в размере от 100 до 750 тысяч рублей. Обвиняемый в получении взяток офицер сотрудничал со следствием СКР, поэтому данных о возбуждении в отношении него уголовного дела нет.

Ранее россиянина осудили за отказ участвовать в СВО. Он не выполнил приказ командира и искал поддержки у сослуживцев. Военного приговорили к лишению свободы на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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      Марина Совина
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