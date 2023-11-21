Россиянина осудили за отказ участвовать в СВО. Он не выполнил приказ командира и искал поддержки у сослуживцев

Суд на Сахалине дал военному 3 года колонии за отказ от участия в СВО на Украине

Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу из-за неисполнения приказа об участии в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Мужчину приговорили к лишению свободы на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Речь идет о правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 332 УК России («Неисполнение приказа»). Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что преступление совершено в период мобилизации. Обвиняемого взяли под стражу прямо в зале суда.

Россиянин публично отказался выполнять приказ командира

Следствие установило, что в июле этого года в воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, военный отказался выполнить приказ командира об убытии в зону СВО для участия в боевых действиях.

Известно, что мужчина не явился на службу в день отправки. Мотивом его поступка названы опасения за собственную жизнь. На следующий день публично, в присутствии сослуживцев, он снова отказался отправляться на СВО. В суде подчеркнули, что его действия носили открытый характер.

Ища поддержки своих противоправных действий, осужденный, как показали свидетели по делу, способствовал совершению аналогичных действий другими военнослужащими, которые ранее не решались на это, что негативно отразилось на состоянии воинской дисциплины в части и усложнило выполнение поставленных перед ее командованием боевых задач Пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного суда

На Сахалине ранее уже был осужден военный за аналогичное преступление

Двумя неделями ранее в Южно-Сахалинске также был признан виновным другой военнослужащий, отказавшийся выполнять приказ об участии в спецоперации на Украине — его осудили на два года и девять месяцев колонии-поселения.

В апреле 2023 года мужчина не выполнил требование об отбытии в зону СВО. Свое решение впоследствии он объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами — однако суд пришел к выводу, что перечисленные факторы не влияют на исполнение обязанностей военной службы.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В других регионах России также были зафиксированы подобные случаи

В апреле текущего года двоих мобилизованных в Москве осудили на три года за отказ отправиться на СВО — к такому решению пришел 2-й Западный окружной военный суд. Они были призваны осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. По мнению следствия, рядовые подорвали воинскую дисциплину и авторитет командования.

35-й гарнизонный военный суд на Камчатке в мае также вынес приговор двоим военнослужащим, отказавшимся выполнить соответствующий приказ. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев колонии-поселения.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в июне приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, покинувшего воинскую часть с оружием после отказа выполнить приказ об отправке на СВО. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.