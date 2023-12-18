Украина оштрафовала PornHub за неуплату средств на нужды ВСУ

Депутат Рады Гетманцев: Киев оштрафовал PornHub за неуплату средств на нужды ВСУ

Украина оштрафовала PornHub за отказ от регистрации в стране и неуплату средств на нужды Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)

«Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на нее был наложен штраф в размере 5543 доллара (почти 500 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — написал депутат.

Гетманцев привел в пример сервис Onlyfans, благодаря которому Киев с начала 2023 года получил 944,1 тысячи долларов (почти 85 миллионов рублей).

Он напомнил, что Киев ввел налог на «Google» и получаемые деньги направляются на нужды украинской армии. По его словам, Украина занимает 14-е место по просмотрам сайта PornHub.

«Налог на Google» был введен указом президента Украины Владимира Зеленского в июне 2021 года. Документ обязал иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги, платить в государственную казну НДС в размере 20 процентов от прибыли.