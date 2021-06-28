Зеленский ввел «налог на Google»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги. Об этом сообщает ТАСС.

Налог коснется таких зарубежных фирм, как Google, Facebook, Viber и других. Согласно новым нормам, электронные услуги, которые предоставляют данные компании, будут облагаться НДС в размере 20 процентов.

Ранее сообщалось, что с помощью введения налога на Google власти Украины планируют пополнить государственный бюджет и обеспечить принцип равенства всех налогоплательщиков. «Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например, в странах Европейского союза, в Австралии, Беларуси, Казахстане, России», — отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.