На Украине появится «налог на Google»

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных IT-компаний, предоставляющих электронные услуги физическим лицам. Об этом сообщает УНИАН.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, новые нормы затронут IT-компании, которые не имеют статуса резидента Украины и ранее были освобождены от уплаты НДС, как, например, Google, Facebook, Netflix и другие. Таким образом власти планируют пополнить государственный бюджет и обеспечить принцип равенства всех налогоплательщиков.

«Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например, в странах Европейского союза, в Австралии, Беларуси, Казахстане, России», — сказано в документе. Поддержали новую инициативу 283 из 450 депутатов Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о борьбе с влиянием олигархов на политическую и экономическую жизнь страны. Ими будут считать граждан с активами в миллион прожиточных минимумов и «значительным влиянием» на СМИ или политические силы.