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08:50, 18 декабря 2023Бывший СССР

Украинских военных обвинили в использовании FPV-дронов против мирного населения

Сальдо: ВСУ все чаще используют FPV-дроны против мирного населения

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские военные все чаще используют FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хоть какие-то «успехи». Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Сальдо обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нанесении «варварского урона» с помощью FPV-дронов. «Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами», — заявил он.

По его мнению, такими действиями ВСУ пытаются «создать иллюзию, что есть какие-то успехи».

Ранее сообщалось, что украинские пограничники начали использовать FPV-дроны с целью поимки уклонистов, которые пытаются пересечь границу нелегально и покинуть страну. Таким образом уже удалось отследить троих беглецов.

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      Алевтина Запольская
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