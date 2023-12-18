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15:56, 18 декабря 2023Путешествия

Унесенный порывами ураганного ветра пассажирский самолет попал на видео

Порывы ураганного ветра унесли самолет на несколько метров в аэропорту Аргентины

Самолет авиакомпании Aerolíneas Argentinas унесло порывами ураганного ветра в аэропорту Буэнос-Айреса. Инцидент попал на видео, которое публикует портал Rio Negro.

Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 17 декабря. Пассажирский лайнер пошатнулся и сдвинулся от сильных порывов ветра, скорость которых превышала 140 километров в час. «Сместившись на несколько метров, воздушное судно задело крылом находившийся поблизости трап», — пишет издание.

В этот же день из-за обрушившегося на Аргентину шторма в столичной авиагавани произошел ряд аналогичных ситуаций. После урагана из строя вышли по меньшей мере 16 самолетов флагманского перевозчика. Более того, было отменено и перенесено свыше 100 рейсов.

«Например, в Сан-Фернандо из-за ветра самолет полностью перевернулся, — говорится в статье. — По данным Национальной метеорологической службы (SMN), порывы ветра в аэропорту Сан-Фернандо достигали почти 130 километров в час».

При этом никто из пассажиров и работников авиагавани не пострадал.

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      Фариза Бацазова
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