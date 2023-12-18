Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:51, 18 декабря 2023Мир

В Болгарии нашли способ решить проблему с вето Венгрии на вступление в Шенген

Премьер Болгарии Денков назвал способ решить проблему с вето Венгрии на Шенген

Фото: Fabio Ferrari/ LaPresse / Globallookpress.com

Премьер-министр Болгарии Николай Денков нашел способ решить проблему с вето Венгрии на вступление страны в Шенген. Его слова приводит Nova.

Политик назвал таковым отмену парламентом налога на транзит российского газа. Он отметил, что несколько раз говорил венгерскому премьеру Виктору Орбану, что пошлина не нацелена на его страну.

«Вероятно, есть некоторые подозрения. Их также можно использовать как повод. Важно исключить этот повод и знать, что с Венгрией у нас не должно быть проблем по Шенгену», — сказал Денков.

Он подчеркнул, что проблемы с Будапештом по поводу вступления Болгарии в Шенген исчезнут, если налог на российский газ будет снят.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал внезапные попытки Болгарии отменить налог на транзит российского газа по своей территории с голосованием по поводу вступления страны в Шенгенскую зону.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о просьбе Зеленского к союзникам

      Жителям новых регионов России захотели разрешить голосовать по паспортам Украины

      Новые квартиры в России продолжили уменьшаться

      В Болгарии нашли способ решить проблему с вето Венгрии на вступление в Шенген

      В Киеве обеспокоились бездействием одного из западных союзников

      Стало известно о неспособности Запада остановить ракетный комплекс «Авангард»

      Россиянин побывал в Монголии и удивился игре с верблюдами и быками

      Комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках

      В российском городе осудили военных за отказ от участия в СВО за деньги

      Эксперт развенчал три стереотипа о фитнесе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости