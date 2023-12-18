В Болгарии нашли способ решить проблему с вето Венгрии на вступление в Шенген

Премьер Болгарии Денков назвал способ решить проблему с вето Венгрии на Шенген

Премьер-министр Болгарии Николай Денков нашел способ решить проблему с вето Венгрии на вступление страны в Шенген. Его слова приводит Nova.

Политик назвал таковым отмену парламентом налога на транзит российского газа. Он отметил, что несколько раз говорил венгерскому премьеру Виктору Орбану, что пошлина не нацелена на его страну.

«Вероятно, есть некоторые подозрения. Их также можно использовать как повод. Важно исключить этот повод и знать, что с Венгрией у нас не должно быть проблем по Шенгену», — сказал Денков.

Он подчеркнул, что проблемы с Будапештом по поводу вступления Болгарии в Шенген исчезнут, если налог на российский газ будет снят.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал внезапные попытки Болгарии отменить налог на транзит российского газа по своей территории с голосованием по поводу вступления страны в Шенгенскую зону.