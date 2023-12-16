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23:38, 16 декабря 2023Мир

МИД Венгрии объяснил внезапные попытки Болгарии отменить налог на газ из России

МИД Венгрии: Болгария хочет отменить налог на газ из РФ ради вступления в Шенген

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал внезапные попытки Болгарии отменить налог на транзит российского газа по своей территории с голосованием по поводу вступления страны в Шенгенскую зону. Об этом сообщает Index.hu.

«Решение о членстве Болгарии будет принято на следующей неделе, вот почему они вдруг начали усиленно пытаться отменить этот закон», — объяснил дипломат. Он пообещал, что как только София исключит такую дискриминационную норму, Австрия сразу отзовет свое блокирующее решение по вопросу расширения Шенгена.

Вена считает, что действия Болгарии скандальны и враждебны, они ставят под угрозу транзит природного газа из России в Северную Македонию, Сербию и Венгрию.

В октябре Болгария усложнила транзит российского трубопроводного газа через свою территорию в страны Евросоюза. Документ правительства подразумевает введение платы в размере 20 болгарских левов (примерно 11,09 доллара с учетом актуального курса валют) за каждый мегаватт-час (около 100 кубометров) газа российского происхождения.

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      Марина Совина
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