МИД Венгрии объяснил внезапные попытки Болгарии отменить налог на газ из России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал внезапные попытки Болгарии отменить налог на транзит российского газа по своей территории с голосованием по поводу вступления страны в Шенгенскую зону. Об этом сообщает Index.hu.
«Решение о членстве Болгарии будет принято на следующей неделе, вот почему они вдруг начали усиленно пытаться отменить этот закон», — объяснил дипломат. Он пообещал, что как только София исключит такую дискриминационную норму, Австрия сразу отзовет свое блокирующее решение по вопросу расширения Шенгена.
Вена считает, что действия Болгарии скандальны и враждебны, они ставят под угрозу транзит природного газа из России в Северную Македонию, Сербию и Венгрию.
В октябре Болгария усложнила транзит российского трубопроводного газа через свою территорию в страны Евросоюза. Документ правительства подразумевает введение платы в размере 20 болгарских левов (примерно 11,09 доллара с учетом актуального курса валют) за каждый мегаватт-час (около 100 кубометров) газа российского происхождения.