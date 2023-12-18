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11:05, 18 декабря 2023Россия

В Депздраве отреагировали на очереди из скорых у инфекционных больниц Москвы

Депздрав: рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился

Фото: Viktor Hanacek / Picjumbo.com

Рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Москве замедлился, ситуация находится под контролем. Об этом, реагируя на данные об очередях из скорых у инфекционных больниц столицы, сообщил Депздрав города в Telegram-канале.

«Ситуация, когда на госпитализацию в инфекционную больницу поступает несколько машин скорой помощи, является штатной», — подчеркнули там.

В департаменте пояснили, что пациентов в инфекционную больницу принимают в индивидуальных боксах — в частности, в больнице №1 их насчитывается всего 12, хотя сама больница рассчитана на 1000 коек. Машина ожидает врача, когда идет осмотр и оформление пациента.

По информации Депздрава, показатели по ОРВИ и COVID-19 в столице не превышают данных прошлого периода. Ситуация с коронавирусом улучшается в течение двух недель, заболеваемость снижается. Предположительно, в ближайшие недели прогнозируется выход на плато по заболеваемости COVID-19, добавили там.

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      Анастасия Шейкина
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