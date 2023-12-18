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08:48, 18 декабря 2023Россия

У инфекционных больниц в Москве заметили очереди из скорых

У инфекционных больниц в Москве заметили очереди из машин скорой помощи

В Москве у инфекционных больниц заметили очереди из автомобилей скорой помощи. Видеозапись обстановки у одного из медицинских учреждений столицы публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно большое число автомобилей скорой помощи, которые стоят рядом с больницей.

По информации издания, очередь из скорых сформировалась у инфекционных больниц №1 и №2 в Москве. У первой скопилось около 30 автомобилей медиков, у второй — больше десяти машин. Предварительно, у большинства заболевших диагностировали пневмонию.

Ранее в Санкт-Петербурге образовалась очередь из машин скорой помощи перед детской больницей №5 имени Филатова из-за подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

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      Анастасия Шейкина
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