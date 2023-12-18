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12:03, 18 декабря 2023Россия

В Госдуме опровергли нарушения в частных клиниках при проведении абортов

Депутат Госдумы Куринный: в делающих аборты частных клиниках нет нарушений

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный опроверг нарушения в производящих аборты частных клиниках. Об этом он заявил в интервью НСН.

По словам депутата, сторонники запрета абортов в частных клиниках обосновывают свою позицию тем, что в них «якобы не ведется статистика и не проводится "неделя тишины"». Между тем, и то, и другое входит в обязательные нормативные документы, сказал парламентарий.

Частные клиники не могут не соблюдать всех указанных требований, подчеркнул Куринный. «Если они этого не выполняют, они должны быть наказаны вплоть до отзыва лицензии», — пояснил он. В соответствии с российским законодательством, оказание медицинских услуг относится к лицензируемым видам деятельности.

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Комитет еще не пришел к единому мнению по вопросу ограничения абортов, заявил депутат Госдумы. По его словам, частные клиники – «это, в основном, комфорт и удобство для людей в части оказания услуг, включая услуги по искусственному прерыванию беременности». Куринный выразил сомнение в том, что с помощью ограничения абортов удастся найти «легкое решение вопроса улучшения демографии».

Ранее в Совете при президенте России по правам человека (СПЧ) заявили, что закон об ограничении абортов в частных клиниках с большой степенью вероятности не будет принят. В беседе с «Лентой.ру» член СПЧ Ева Меркачева связала это с позицией президента России Владимира Путина по этому вопросу.

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      Алан Босиков
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