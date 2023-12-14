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20:20, 14 декабря 2023Россия

В СПЧ предрекли проблемы закону о запрете абортов после слов Путина

Член СПЧ Меркачева допустила, что после слов Путина закон об абортах не примут
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

После слов президента России Владимира Путина о правах женщин и об абортах депутаты, скорее всего, не примут закон об ограничении прерывания беременности в частных клиниках. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Я считаю, что своим ответом Владимир Путин остановит те горячие головы, которые призывают сейчас запретить аборты в частных клиниках. Я напомню, что такой законопроект уже поступил в Госдуму. А он, на мой взгляд, сегодня может привести к серьезным рискам. Потому что женщины начнут делать подпольные аборты или начнут себя травить так называемыми народными средствами», — заявила Меркачева.

Я очень рада, что ответ Владимира Путина ровно такой, какой был. Депутаты после этого ответа президента не примут законопроект и любые другие ограничения абортов в ближайшее время

Ева Меркачевачлен Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ)
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В ходе прямой линии Путин заявил, что запрет прерывания беременности в России может привести к негативным последствиям. Комментируя ограничение абортов в ряде регионов России, он напомнил, что случилось после начала антиалкогольной кампании в СССР в 1980-е годы.

«Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от отравлений этими суррогатами. И в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», — отметил российский лидер.

Путин согласился, что государство заинтересовано в том, чтобы ради решения демографической проблемы «женщины принимали решение в пользу сохранения ребенка». Однако права женщин должны соблюдаться, призвал он.

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      Алена Шевченко
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