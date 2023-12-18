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08:28, 18 декабря 2023Мир

В Италии взорвали конфискованный у мафии шестиэтажный дом

Власти Италии снесли конфискованный у мафиозной группировки шестиэтажный дом

Фото: Unsplash.com

Власти Италии снесли конфискованный у мафиозной группировки «Ндрангета» шестиэтажный дом, об этом пишет издание la Repubblica.

Здание было взорвано, на его разрушение было потрачено порядка 400 килограмм тротила.

Шестиэтажный дом в южной области Калабрия использовался как мебельная фабрика. В 2008 году оно было конфисковано у мафии в рамках операции «Свободная площадь».

В 2012 году постройку передали в государственные активы, до настоящего времени она не использовалась. В прошлом году власти решили снести здание и построить на его месте парковку для трейлеров.

Ранее в Италии завершился один из крупнейших судебных процессов над мафией. По итогам процесса приговор вынесли более чем 200 людям, обвиняемым в членстве или сотрудничестве с самым могущественным и богатым преступным синдикатом страны «Ндрангета».

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      Марина Совина
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