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07:36, 18 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве обеспокоились бездействием одного из западных союзников

Советник Зеленского: отсутствие помощи Лондона Киеву создает проблемы для ВСУ

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

В Киеве вызывает беспокойство бездействие одного из союзников, так, отсутствие у Великобритании конкретных планов помощи Украине создает проблемы для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил анонимный советник президента республики Владимира Зеленского в интервью Welt.

«В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год», — сказал чиновник.

По его словам, для ВСУ это означает отсутствие возможности планировать действия в долгосрочной перспективе и заранее приобретать оружие и боеприпасы. Подобная ситуация может сказаться на ходе боевых действий.

Издание отмечает, что в кулуарах британского правительства ходят слухи о нехватке «финансовой свободы манерва». В дальнейшем события могут развиваться по «эффекту домино».

Ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина перейдет к плану «Б» при отсутствии помощи от западных союзников. На первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке.

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      Марина Совина
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