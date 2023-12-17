«Если поддержка не придет в первые дни января» На Украине готовятся перейти к плану «Б» при отсутствии западной помощи

Советник Устенко: Украина перейдет к плану «Б» при отсутствии помощи Запада

Украина перейдет к плану «Б» при отсутствии помощи от западных союзников. Об этом заявил советник президента страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона. Он выразил уверенность, что финансовая поддержка последует, однако встает вопрос — когда?

Если поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану «Б». План «Б» может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке Олег Устенко советник президента Украины по экономическим вопросам

Устенко признал, что подобное развитие ситуации вызовет дополнительное напряжение и даже нервозность в министерстве финансов, поскольку там отвечают за бюджет страны. Советник добавил, что это будет очень тяжело, однако позволит «вырулить» на протяжении января.

Украина готовится перейти к обороне из-за нехватки боеприпасов

Украина готовится перейти к обороне из-за нехватки боеприпасов и выстраивает три линии фортификационных укреплений. Об этом сообщила депутат Верховной рады Александра Устинова.

Если не будет оружия, мы уже готовимся, готовим фортификационные укрепления — три линии, понимая, что нам придется, особенно зимой, переходить к оборонной войне, а не идти в наступление. И мы понимаем, что, даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются снаряды Александра Устинова депутат Верховной рады

Парламентарий подчеркнула, что США и Европа даже совместными усилиями не могут произвести то количество боеприпасов, которое есть у России. Так, американцы производят около 300 тысяч снарядов в год, в то время как украинские военные используют миллионы.

Устинова добавила, что в настоящее время больше внимания уделяется созданию FPV-дронов и других видов вооружений.

Ранее британская газета Times писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) жалуются на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов. По словам одного из военнослужащих, летом военные получали в десять раз больше снарядов, причем лучшего качества.

Агентство Reuters сообщало, что Украина получила от Европейского союза 480 тысяч единиц снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год.

В ЕС признавали, что не смогут обеспечить республику заявленным количеством боеприпасов к марту 2024 года. В случае провала сроков поставок там допустили, что могут закупить недостающие позиции вне блока.

Без поддержки США Украина не выстоит и месяц

Украина не выстоит и месяц против России без поддержки США, заявил в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Без помощи Соединенных Штатов Украина продержится около 30 дней, и это еще в лучшем случае Дуглас Макгрегор экс-советник главы Пентагона

Офицер призвал Киев как можно скорее заключить мир с Москвой. Он также выразил мнение, что Вашингтон буквально вынудил Россию начать специальную военную операцию.

Макгрегор считает, что никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины, равно как и подобных намерений, у России не было, до того, как США вынудили ее вмешаться.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в США Конгресс не согласился выделить деньги для помощи ВСУ, объяснив это тем, что перед Вашингтоном стоит более значимый вопрос о границе собственного государства.

Спикер Палаты представителей, республиканец от Луизианы Майк Джонсон подчеркнул, что администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине, не поясняя, какая конечная цель у выделения денег Киеву.

По данным экономистов, объявленная американской стороной помощь Киеву достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года.

