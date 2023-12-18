В Киргизии назвали основу сотрудничества стран СНГ

Премьер Киргизии Жапаров назвал русский язык основой сотрудничества стран СНГ

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров назвал русский язык фундаментом крепких связей между народами стран СНГ. Его слова передает «Sputnik Кыргызстан».

«Русский язык — одна из главных основ тесного сотрудничества между странами СНГ и крепких связей между народами», — заявил Жапаров на встрече глав правительств СНГ в Москве, отметив также важность подписания договора о создании Международной организации по русскому языку.

Кроме того, руководитель кабмина напомнил, что 2023 год был объявлен в содружестве Годом русского языка. Укрепление дружеских отношений и развитие сотрудничества в рамках СНГ, по мнению Жапарова, является приоритетом для Киргизии.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что русский язык играет важную роль в жизни республики, а сохранение многоязычия назвал велением времени.