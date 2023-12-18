В Киргизии назвали основу сотрудничества стран СНГ
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров назвал русский язык фундаментом крепких связей между народами стран СНГ. Его слова передает «Sputnik Кыргызстан».
«Русский язык — одна из главных основ тесного сотрудничества между странами СНГ и крепких связей между народами», — заявил Жапаров на встрече глав правительств СНГ в Москве, отметив также важность подписания договора о создании Международной организации по русскому языку.
Кроме того, руководитель кабмина напомнил, что 2023 год был объявлен в содружестве Годом русского языка. Укрепление дружеских отношений и развитие сотрудничества в рамках СНГ, по мнению Жапарова, является приоритетом для Киргизии.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что русский язык играет важную роль в жизни республики, а сохранение многоязычия назвал велением времени.