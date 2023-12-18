Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:35, 18 декабря 2023Бывший СССР

В Киргизии назвали основу сотрудничества стран СНГ

Премьер Киргизии Жапаров назвал русский язык основой сотрудничества стран СНГ
Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров назвал русский язык фундаментом крепких связей между народами стран СНГ. Его слова передает «Sputnik Кыргызстан».

«Русский язык — одна из главных основ тесного сотрудничества между странами СНГ и крепких связей между народами», — заявил Жапаров на встрече глав правительств СНГ в Москве, отметив также важность подписания договора о создании Международной организации по русскому языку.

Кроме того, руководитель кабмина напомнил, что 2023 год был объявлен в содружестве Годом русского языка. Укрепление дружеских отношений и развитие сотрудничества в рамках СНГ, по мнению Жапарова, является приоритетом для Киргизии.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что русский язык играет важную роль в жизни республики, а сохранение многоязычия назвал велением времени.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин упростил получение паспорта России для граждан трех стран

      Папарацци запечатлели 42-летнюю Адриану Лиму без макияжа

      Песня Юрия Шатунова стала трендом у иностранцев

      Российского судью проверят после случайного ранения друга на охоте

      Известный российский комик рассказал о депрессии

      Турист притворился жертвой ограбления в попытке скрыть измену и сбежал из страны

      Россиян призвали снимать на видео фейерверки во дворах

      Стало известно об интересе турецкого клуба к игроку ЦСКА

      Названо время появления людей в Северной Америке

      Названа предварительная причина смерти «Пухляша из клипа Little Big»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости