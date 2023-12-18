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02:23, 18 декабря 2023Из жизни

В компьютере священника нашли детскую порнографию

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В США священник попал за решетку за хранение детской порнографии. Об этом сообщает Fox News.

Расследование в отношении 68-летнего Джеймса Джексона началось в сентябре 2021 года. В тот период он служил в католической церкви в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Полиция установила, что с IP-адреса, принадлежавшего приходскому дому, в котором жил Джексон, осуществляется обмен материалами о сексуальном насилии над детьми.

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Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в спальне священника, в ходе которого в его компьютере и на другом цифровом устройстве нашли более 12 тысяч изображений и 1,3 тысячи видеозаписей с детской порнографией. Джексон был арестован и признался, что скачивал и хранил тысячи материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Его приговорили к шести годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США начался суд над учительницей, которая занялась сексом с одним мальчиком и пыталась совратить второго. По данным следствия, женщина имела сексуальные отношения с ребенком на протяжении нескольких месяцев.

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