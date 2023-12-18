Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 18 декабря 2023Мир

В Конгрессе США призвали подсластить сделку по помощи Украине

Конгрессмен Гонсалес: Палате представителей нужно подсластить сделку по Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Палате представителей Конгресса США нужно подсластить сделку по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение финансирования для помощи Украине. К этому призвал конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес в интервью CBS News.

«Сенат ожидает битва за то, чтобы набрать 60 голосов. Палату представителей ожидает своя битва за то, чтобы набрать 218 голосов. Мы можем это сделать. Но мы должны подсластить сделку», — сказал он.

Гонсалес пояснил, что нужно объявить картели террористическими организациями и привлечь контрабандистов к ответственности, чтобы «подсластить» сделку.

Ранее стало известно, что в Сенате США до сих пор не согласованы значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине. Отмечается, что это снижает возможность достичь соглашения в оставшиеся дни 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

      В российском отеле отказались заселять возвращавшихся в зону СВО военных

      12 детей и один взрослый пострадали в ДТП на российской трассе

      В Депздраве отреагировали на очереди из скорых у инфекционных больниц Москвы

      Стало известно об обнаружении прослушки у личного помощника Залужного

      Бывший участник КВН заявил о нечестности телеигры

      В Конгрессе США призвали подсластить сделку по помощи Украине

      Частный сыщик перечислил очевидные признаки измены

      Злоумышленники запенили двери в квартиры российских военкоров

      Россияне ринулись брать отпуска за свой счет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости