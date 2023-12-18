В Конгрессе США призвали подсластить сделку по помощи Украине

Конгрессмен Гонсалес: Палате представителей нужно подсластить сделку по Украине

Палате представителей Конгресса США нужно подсластить сделку по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение финансирования для помощи Украине. К этому призвал конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес в интервью CBS News.

«Сенат ожидает битва за то, чтобы набрать 60 голосов. Палату представителей ожидает своя битва за то, чтобы набрать 218 голосов. Мы можем это сделать. Но мы должны подсластить сделку», — сказал он.

Гонсалес пояснил, что нужно объявить картели террористическими организациями и привлечь контрабандистов к ответственности, чтобы «подсластить» сделку.

Ранее стало известно, что в Сенате США до сих пор не согласованы значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине. Отмечается, что это снижает возможность достичь соглашения в оставшиеся дни 2023 года.