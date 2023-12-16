Палата представителей конгресса США отказалась урезать каникулы ради Украины

РИА Новости: палата представителей США не урежет каникулы ради помощи Украине

Палата представителей Конгресса не будет возвращаться с новогодних каникул раньше положенного срока для работы над запросом президента США Джо Байдена по выделению средств на цели нацбезопасности, включая помощь Украине. Об этом сообщил РИА Новости источник в Капитолии.

Уточняется, что нижняя палата Конгресса отказалась урезать каникулы даже в том случае, если сенаторы в нерабочее время достигнут соглашения и поддержат его. «Сенат не диктует волю палате», — заявил собеседник агентства.

В настоящее время на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. При этом законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.

