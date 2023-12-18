В Кремле анонсировали расширенное заседание Путина с Минобороны

Кремль: 19 декабря Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин проведет 19 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны. Совещание анонсировала пресс-служба Кремля на своем сайте.

Как сообщается, на заседание будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, поставлены задачи на 2024 год, а также определены приоритеты развития армии и флота.

С основным докладом на заседании коллегии выступит министр обороны России Сергей Шойгу, подчеркнули в Кремле.

Ранее Путин сообщил, что в зоне специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. По информации главы государства, сейчас линия фронта составляет почти две тысячи километров.

