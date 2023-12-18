В Кремле поприветствовали победу партии Вучича на выборах в Сербии

Песков: Россия приветствует успех партии президента Вучича на выборах в Сербии

Россия приветствует успех партии президента Александра Вучича на выборах в Сербии. Победу партии сербского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва рассчитывает на продолжение траектории дальнейшего укрепления отношений с Белградом после выборов.

Ранее сербская избирательная комиссия сообщила, что коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) получила 47,36 процента голосов на парламентских выборах.