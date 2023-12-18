Вучич рассказал о результатах выборов в Сербии

Президент Сербии Вучич объявил об абсолютной победе его партии на выборах

Коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS; объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) получила 47,36 процентов голосов на парламентских выборах в Сербии. Результаты выборов объявила избирательная комиссия республики.

«Это абсолютная победа, которая делает меня чрезвычайно счастливым. Мы знаем, чего мы достигли за предыдущий период и какой тяжелый период ждет нас впереди», — сказал действующий президент страны Александр Вучич, передает AP News.

По его словам, правительство будет продолжать европейский путь. Страну ожидают непростые переговоры с Косово и несправедливые уступки, но регион всегда будет частью Сербии, заверил политик.

Тем не менее сербская оппозиция обвиняет правительство Сербии в фальсификации выборов. Людей, которые не живут в Белграде, привозили голосовать в автобусах, фургонах и на машинах, как будто они живут в Белграде, заявил лидер оппозиции Мирослав Алексич. Он также призвал сторонников прийти 18 декабря к Центральной избирательной комиссии и потребовать расследования жалоб на вбросы и нападения на наблюдателей.

Ранее Вучич распустил парламент, после чего назначил досрочные выборы на 17 декабря. Как указали в правительстве, соответствующее решение Вучич принял по многочисленным просьбам.