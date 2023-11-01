Вучич распустил парламент Сербии

РТС: президент Сербии Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы нв 17 декабря. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

«Я убежден, что мы укрепляем демократию и обеспечиваем безопасный путь в будущее для наших детей. Да здравствует Сербия! Пусть у нас будут счастливые выборы», — сказал сербский лидер, пожелав удачи всем кандидатам парламентских выборов.

Как указали в правительстве, соответствующее решение Вучич принял по многочисленным просьбам «со стороны части общественности», а также представителей оппозиционных партий.

Ранее Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что вступление страны в Европейский союз (ЕС) является для него приоритетом.