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12:30, 1 ноября 2023Мир

Вучич распустил парламент Сербии

РТС: президент Сербии Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы нв 17 декабря. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

«Я убежден, что мы укрепляем демократию и обеспечиваем безопасный путь в будущее для наших детей. Да здравствует Сербия! Пусть у нас будут счастливые выборы», — сказал сербский лидер, пожелав удачи всем кандидатам парламентских выборов.

Как указали в правительстве, соответствующее решение Вучич принял по многочисленным просьбам «со стороны части общественности», а также представителей оппозиционных партий.

Ранее Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что вступление страны в Европейский союз (ЕС) является для него приоритетом.

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      Глеб Бажуткин
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