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22:33, 2 октября 2023Мир

Вучич назвал вступление в Евросоюз приоритетом для Сербии

Президент Вучич назвал вступление в Евросоюз приоритетом для Сербии
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что вступление страны в Европейский союз (ЕС) является для него приоритетом.

Также, говоря о переговорах с Приштиной, сербский лидер отметил, что Белград был конструктивным партнером по диалогу и шел на уступки, однако второй стороной проводились «постепенные этнические чистки».

«Мы очень, мы всегда очень готовы к переговорам (...). Но есть что-то, что все в ЕС уже осознали, — это то, что Приштина не готова создавать сообщество сербских общин. Это крупнейшее препятствие», — отметил политик.

В августе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что вступление в Евросоюз должно быть заслуженным, поэтому назвать сроки приема в объединение стран-кандидатов невозможно.

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    Марина Совина
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