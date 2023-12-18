В Кузбассе произошло землетрясение

В 10 километрах от Шерегеша в Кемерово произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Кемеровской области в десяти километрах от поселка Шерегеш произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на сайте.

По его данным, подземные толчки произошли в районе четырех утра по московскому времени, очаг залегал на глубине 10 километров. Как уточнили в дирекции горнолыжного курорта «Шерегеш», на работу комплекса землетрясение никак не повлияло, а подъемники там останавливались из-за аномальных морозов до минус 34 градусов.

«Шерегеш» — один из самых известных в Сибири курортов. Он особенно популярен у фрирайдеров из-за уникальных условий для внетрассового катания.

Ранее у побережья Камчатки произошло сильное подводное землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр природного явления находился на глубине 443 километров под дном Охотского моря. Ближайший к очагу землетрясению населенный пункт — Усть-Большерецк — находится в 214 километрах от него.