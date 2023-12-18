Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:10, 18 декабря 2023Россия

В Кузбассе произошло землетрясение

В 10 километрах от Шерегеша в Кемерово произошло землетрясение магнитудой 4,5
СюжетЗемлетрясение в Кузбассе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Кемеровской области в десяти километрах от поселка Шерегеш произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на сайте.

По его данным, подземные толчки произошли в районе четырех утра по московскому времени, очаг залегал на глубине 10 километров. Как уточнили в дирекции горнолыжного курорта «Шерегеш», на работу комплекса землетрясение никак не повлияло, а подъемники там останавливались из-за аномальных морозов до минус 34 градусов.

«Шерегеш» — один из самых известных в Сибири курортов. Он особенно популярен у фрирайдеров из-за уникальных условий для внетрассового катания.

Ранее у побережья Камчатки произошло сильное подводное землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр природного явления находился на глубине 443 километров под дном Охотского моря. Ближайший к очагу землетрясению населенный пункт — Усть-Большерецк — находится в 214 километрах от него.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыто число ликвидированных в бою с российскими пограничниками диверсантов

      Все московские скорые полностью переоборудуют до конца года

      Воры пробрались в кладовку россиянина и вынесли 20 миллионов рублей

      Сальдо заявил об отсутствии у херсонцев возможности покинуть регион

      Капитан сборной Англии установил рекорд чемпионата Германии

      Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции

      Россиянин отпинал установленный на улице символ Z и попал на видео

      Вучич рассказал о результатах выборов в Сербии

      В Россию придет экстремальное тепло

      Россиянина осудили на восемь лет за расправу над сожительницей из ревности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости