В Литве раскрыли детали отправки немецких военных в страну

Минобороны Литвы: переброска немецких войск в страну уже началась

Министерство обороны Литвы раскрыло детали отправки немецких военных в страну. Об этом пишет «Sputnik Литва».

В литовском Минобороны сообщили, что Германия разместит в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами. В ее состав войдут один танковый и один мотопехотный батальон бундесвера, а также уже дислоцированный международный батальон Организации Североатлантического договора (НАТО) под руководством Германии.

В ведомстве также добавили, что первый этап переброски войск уже начался, а в следующем году часть подразделений прибудет в Вильнюс. При этом основной этап отправки войск запланирован на 2025-2026 годы.

Соглашение о дислокации немецких войск в Литве было подписано министрами обороны Литвы и Германии Арвидасом Анушаускасом и Борисом Писториусом 18 декабря. Писториус назвал размещение немецких войск историческим моментом.