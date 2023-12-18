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18:13, 18 декабря 2023Бывший СССР

В Литве раскрыли детали отправки немецких военных в страну

Минобороны Литвы: переброска немецких войск в страну уже началась

Фото: Liesa Johannssen / Unsplash

Министерство обороны Литвы раскрыло детали отправки немецких военных в страну. Об этом пишет «Sputnik Литва».

В литовском Минобороны сообщили, что Германия разместит в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами. В ее состав войдут один танковый и один мотопехотный батальон бундесвера, а также уже дислоцированный международный батальон Организации Североатлантического договора (НАТО) под руководством Германии.

В ведомстве также добавили, что первый этап переброски войск уже начался, а в следующем году часть подразделений прибудет в Вильнюс. При этом основной этап отправки войск запланирован на 2025-2026 годы.

Соглашение о дислокации немецких войск в Литве было подписано министрами обороны Литвы и Германии Арвидасом Анушаускасом и Борисом Писториусом 18 декабря. Писториус назвал размещение немецких войск историческим моментом.

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      Юрий Леонов
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