Дислокацию немецких войск в Литве назвали историческим моментом

Reuters: в ФРГ назвали историческим моментом дислокацию немецких войск в Литве

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал скорую дислокацию немецких войск в Литве историческим моментом. Его цитирует Reuters.

«Мы будем и готовы защищать территорию НАТО», — сказал министр, отметив, что размещение на литовской территории военнослужащих бундесвера станет первым в истории случаем, когда современная Германия расквартирует войска за пределами своих границ на постоянной основе.

В ноябре сообщалось, что Министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве.