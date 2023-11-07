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04:24, 7 ноября 2023Мир

Германия решила разместить два танковых батальона в Литве

Augen Geradeaus: Германия разместит два танковых батальона в Литве

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве. Об этом сообщает Augen Geradeaus со ссылкой на заявление главы ведомства Бориса Писториуса.

Отмечается, что 42-я танковая бригада бундесвера развернется в Литве к началу 2025 года. В ее состав войдут 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии и 203-й танковый батальон из Северного Рейна-Вестфалии. Передовая группа отправится в Литву во втором квартале 2024 года, штаб будет сформирован в четвертом квартале.

По словам министра, объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4800 солдат и 200 гражданских служащих из Германии. Как уточняет издание, в настоящее время в Литве размещено около 1500 военнослужащих бундесвера.

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