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12:07, 18 декабря 2023Бывший СССР

В Минздраве заявили о целенаправленной атаке ВСУ на медучреждения новых регионов

Мурашко: ВСУ целенаправленно атакуют медучреждения в новых регионах России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атакуют медицинские учреждения в новых регионах России. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что ударам подвергаются в том числе здания медучреждений, отремонтированные после предыдущих атак. При этом глава ведомства подчеркнул, что в ВСУ «прекрасно знают, что это медицинские организации».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные нанесли из реактивной системы залпового огня HIMARS удар по месту доставки гуманитарной помощи в регионе. По его словам, в результате ранения получили мирные граждане и российские военные.

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