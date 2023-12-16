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16:43, 16 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ ударили по месту доставки гумпомощи в Херсонской области

Сальдо: ВСУ из HIMARS ударили по месту доставки гумпомощи в Херсонской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из HIMARS нанесли удар по месту доставки гумпомощи в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его информации, ракетный удар пришелся по Новой Маячке. В результате врачи не смогли спасти двух человек, еще столько же пострадали. Ранения также получили военнослужащие, которые помогали с разгрузкой гумпомощи.

«Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы», — сообщил Сальдо.

Ранее ВСУ впервые за полгода выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя. Информация о повреждениях или жертвах не поступала.

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      Анастасия Шейкина
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