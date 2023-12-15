ВСУ обстреляли Мариуполь впервые за полгода. Киев запустил по городу три дальнобойные ракеты

ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя в 0:25 по московскому времени. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Раскрыты подробности обстрела города со стороны Украины

После 00:00 по Москве в ДНР зафиксировали обстрел со стороны Украины. В 0:25 три дальнобойные ракеты двигались с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь. Информация о повреждениях или жертвах не поступала.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поражают большинство снарядов, выпускаемых ВСУ по территории республики. По его словам, при худшей работе военных стоило бы ожидать большего числа разрушений и пострадавших среди мирного населения.

Предыдущие обстрелы Мариуполя зафиксированы более полугода назад

До этого ВСУ обстреливали Мариуполь более полугода назад — 26 мая. Тогда по городу выпустили две дальнобойные ракеты, еще четыре ракеты — 19 мая. Действующий на тот момент мэр Мариуполя Олег Моргун уточнял, что в результате обстрела пострадавших нет, городская инфраструктура также не повреждена.

Ранее в тот же день сообщалось о взрыве в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим стало известно о взлете самолетов Военно-воздушных сил Украины.

Российские власти описывали план восстановления Мариуполя

11 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил о начале разработки плана восстановления Мариуполя на 2024 год. По его словам, запланированные работы выполняются согласно графику. Так, более 90 процентов жилых домов обеспечены теплом. В свою очередь Моргун предполагал, что на восстановление города уйдет порядка трех лет.

Этот год будет ударный. Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города Олег Моргун бывший мэр Мариуполя

13 декабря сообщалось, что в Мариуполе восстановили работу металлургического комбината имени Ильича. В ходе боев за город этот объект, как и завод «Азовсталь», использовался военными ВСУ в качестве укрепрайона.

В начале ноября Пушилин подписал указ об увольнении главы Мариуполя Моргуна. Он был назначен на данную должность в январе этого года.