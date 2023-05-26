«РВ»: в Мариуполе в районе «Азовстали» прозвучал взрыв

В Мариуполе прозвучал взрыв, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (РВ).

«В Мариуполе взрыв в районе "Азовстали": вероятно, удар ракет», — сказано в сообщении. Перед этим сообщалось о взлете самолетов Военно-воздушных сил Украины, ожидаются новые удары.

Ранее «РВ» сообщили об уничтожении бойцов созданного армией США 214-го отдельного специального батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) OPFOR, имитирующего действия российских войск. Он был создан на Украине в 2016 году по инициативе инструкторов американской армии.