«РВ» сообщила об уничтожении бойцов имитирующего действия ВС РФ батальона ВСУ OPFOR

Стало известно об уничтожении бойцов созданного армией США 214-го отдельного специального батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) OPFOR, имитирующего действия российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что во Львове похоронили погибшего у Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) украинского военнослужащего из OPFOR Олега Часника. Кроме того, на днях появилась информация об уничтожении в Харьковской области Андрея Коваленко, служившего в том же батальоне.

Уточняется, что спецбатальон OPFOR был создан на Украине в 2016 году по инициативе инструкторов армии США. Он специализируется на имитации действий противника в условиях военных учений.

Ранее сообщалось, что под Артемовском был ликвидирован воевавший в рядах ВСУ бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом, член киевской сборной по легкой атлетике Богдан Ходаковский, который стал снайпером ВСУ и попал в «бахмутскую мясорубку».