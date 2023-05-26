Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 26 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении бойцов имитационного спецбатальона ВСУ

«РВ» сообщила об уничтожении бойцов имитирующего действия ВС РФ батальона ВСУ OPFOR

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стало известно об уничтожении бойцов созданного армией США 214-го отдельного специального батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) OPFOR, имитирующего действия российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что во Львове похоронили погибшего у Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) украинского военнослужащего из OPFOR Олега Часника. Кроме того, на днях появилась информация об уничтожении в Харьковской области Андрея Коваленко, служившего в том же батальоне.

Уточняется, что спецбатальон OPFOR был создан на Украине в 2016 году по инициативе инструкторов армии США. Он специализируется на имитации действий противника в условиях военных учений.

Ранее сообщалось, что под Артемовском был ликвидирован воевавший в рядах ВСУ бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом, член киевской сборной по легкой атлетике Богдан Ходаковский, который стал снайпером ВСУ и попал в «бахмутскую мясорубку».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Киеве раскрыли объем финансовой помощи Запада с начала СВО
Коммунальщик перепутал дверь и вломился к глухому пенсионеру
ЦБ оценил масштабы ухода иностранных компаний из России
Шейк и Ди Каприо вновь заподозрили в романе из-за совместного выхода
Уничтожение Patriot в Киеве связали с уязвимостью США в Тихом океане
Стало известно об уничтожении бойцов имитационного спецбатальона ВСУ
У одного из лучших бомбардиров АПЛ диагностировали игроманию
Корвет «Бойкий» выполнил стрельбу комплексом «Пакет» в ходе учений
Названы основные ароматы настроений
Лавров высоко оценил готовность КНР помогать в урегулировании конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.